Unternehmensprofil

Die Incyte Corp. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Identifizierung, Entwicklung und Vermarktung von proprietären Therapeutika fokussiert, mit denen ernste, bisher nicht befriedigte medizinische Bedarfe gedeckt werden können. Dabei liegt der Fokus auf den Bereich der Onkologie. Neben den US-Aktivitäten betreibt das Unternehmen klinische Entwicklungen in Europa mit Standorten in Genf und Lausanne. "Jakafi" (ruxolitinib) ist das erste Produkt des Unternehmens, das zum Verkauf in den USA zugelassen wurde. Seit November 2011 können damit Myelofibrose-Patienten behandelt werden und seit Dezember 2014 zudem Polyzythämie-Patienten, die unzureichend oder mit Unverträglichkeit auf hydroxyurea reagieren. Unter anderem besteht eine Kooperationsvereinbarung mit Novartis. Dem Schweizer Partner wurde außerhalb der USA die exklusiven Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für die Behandlung aller hämatologischen und onkologischen Indikationen mit ruxolitinib eingeräumt.

Offizielle Webseite: www.incyte.com