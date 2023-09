Unternehmensprofil

Industria de Diseno Textil S.A. (inditex) ist eine spanische Textilgruppe, zu deren Portfolio die acht Marken Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius und Oysho sowie Zara Home und seit 2008 auch Uterqüe gehören. Der Konzern, der zu den größten weltweiten Textilunternehmen zählt, deckt dabei sowohl das Entwerfen von Textilien wie auch deren Herstellung und Vertrieb ab. Europa gehört zum Kernmarkt der Geschäftstätigkeit. Inditex ist aber auch in Amerika, Asien, dem Mittleren Osten und Afrika vertreten. Zum 31. Januar 2018 umfasste die Gruppe acht Marken und 7.475 Läden in 94 Märkten rund um die Welt. Zudem wurden über 50 Online-Verkaufsplattformen betrieben.

Offizielle Webseite: www.inditex.com