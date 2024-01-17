Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Inditex

%
H T
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Börse -
Stand -
Inditex Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Inditex

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Inditex

    dpa-AFX News zu Inditex

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Inditex

    Kennzahlen (in EUR)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 45,83 42,68 39,86 38,63 35,95
    Nettogewinn (Mrd) 7,43 6,80 6,22 5,88 5,40
    Gewinn/Aktie 2,38 2,18 2,00 1,88 1,73
    Dividende/Aktie 2,11 1,94 1,75 1,54 1,20
    Rendite (%) 3,73 3,43 3,18 2,92 3,02
    KGV 23,63 25,84 27,56 27,98 22,97
    KUV 3,83 4,11 4,30 4,25 3,44

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Industria de Diseno Textil S.A. (inditex) ist eine spanische Textilgruppe, zu deren Portfolio bekannte Marken wie Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius und Oysho sowie Zara Home und Uterqüe gehören. Der Konzern, der zu den größten weltweiten Textilunternehmen zählt, deckt dabei sowohl das Entwerfen von Textilien wie auch deren Herstellung und Vertrieb ab. Europa gehört zum Kernmarkt der Geschäftstätigkeit. Hier werden rund 3.700 Filialen betrieben. Darüber hinaus ist Inditex in Amerika, Asien, dem Mittleren Osten und Afrika mit mehr als 1.800 Filialen vertreten.

    Offizielle Webseite: https://www.inditex.com

    Aktionärsverteilung