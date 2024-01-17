Unternehmensprofil

Die Industria de Diseno Textil S.A. (inditex) ist eine spanische Textilgruppe, zu deren Portfolio bekannte Marken wie Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius und Oysho sowie Zara Home und Uterqüe gehören. Der Konzern, der zu den größten weltweiten Textilunternehmen zählt, deckt dabei sowohl das Entwerfen von Textilien wie auch deren Herstellung und Vertrieb ab. Europa gehört zum Kernmarkt der Geschäftstätigkeit. Hier werden rund 3.700 Filialen betrieben. Darüber hinaus ist Inditex in Amerika, Asien, dem Mittleren Osten und Afrika mit mehr als 1.800 Filialen vertreten.

Offizielle Webseite: https://www.inditex.com