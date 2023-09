Unternehmensprofil

Die Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. und ihre Tochtergesellschaften sind im Immobiliensektor in Spanien (vor allem in Barcelona und Madrid) und in Frankreich (insbesondere Paris) tätig. Das Immobilienvermögen der Gruppe besteht zu mehr als 90 Prozent aus qualitativ hochwertigen Büros in erstklassigen Lagen, vorwiegend in Central Business Districts (CBD). Darüber hinaus besitzt die Gruppe Einzelhandels- und Logistikobjekte.

Offizielle Webseite: www.inmocolonial.com