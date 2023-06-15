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Colonial Sfl Socimi S.A.

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H T
WKN A2ANXU
ISIN ES0139140174
Börse -
Stand -
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    Aktuelle Nachrichten zu Colonial Sfl Socimi S.A.

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    dpa-AFX News zu Colonial Sfl Socimi S.A.

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Colonial Sfl Socimi S.A.

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 439,97 414,45 423,91 510,65 399,68
    Nettogewinn (Mio) 223,48 212,62 390,29 390,55 -1.177,58
    Gewinn/Aktie 0,82 0,67 0,56 0,53 -1,92
    Dividende/Aktie 0,33 0,32 - 0,30 0,27
    Rendite (%) 5,96 5,86 - 5,80 4,12
    KGV 15,20 16,12 9,76 9,76 -
    KUV 7,70 8,27 8,09 6,36 8,71

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. und ihre Tochtergesellschaften sind im Immobiliensektor in Spanien (vor allem in Barcelona und Madrid) und in Frankreich (insbesondere Paris) tätig. Das Immobilienvermögen der Gruppe besteht zu mehr als 90 Prozent aus qualitativ hochwertigen Büros in erstklassigen Lagen, vorwiegend in Central Business Districts (CBD). Darüber hinaus besitzt die Gruppe Einzelhandels- und Logistikobjekte.

    Offizielle Webseite: https://www.inmocolonial.com

    Aktionärsverteilung