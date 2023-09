Unternehmensprofil

Die Instone Real Estate Group SE bezeichnet sich als führender Wohnimmobilienentwickler in Deutschland, gemessen an den Quadratmetern gesicherter, noch nicht im Bau befindlicher Entwicklungsprojekte. Das Unternehmen entwickelt moderne, urbane Mehrfamilienhäuser und saniert denkmalgeschützte Gebäude für den Wohnbereich. Ende 2017 umfasste das Projektportfolio von Instone 45 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Umsatzvolumen der fertig entwickelten Projekte von rund 3,4 Mrd. Euro. Mehr als 90 Prozent des Portfolios befand sich in den wichtigsten deutschen Metropolregionen wie Berlin, Bonn, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart, der restliche Teil in anderen prosperierenden mittelgroßen Städten. Die wichtigsten Käufergruppen von Instone sind Eigennutzer, Privatanleger und institutionelle Investoren.

Offizielle Webseite: www.instone.de