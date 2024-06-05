Instone Real Estate
Aktuelle Nachrichten zu Instone Real Estate
dpa-AFX News zu Instone Real Estate
EQS-News: Starker Operativer Cashflow in H1; geopolitische Unsicherheitsfaktoren dämpfen die Nachfrageerholung (deutsch)
EQS-News: Instone Group setzt mit finanzieller Stärke auf beschleunigtes Wachstum - Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,43 Euro je Aktie (deutsch)
EQS-News: Instone Group: Solider Jahresauftakt trotz geopolitischer Belastungsfaktoren; institutionelle Verkäufe in Kürze erwartet (deutsch)
EQS-News: Erholung der Nachfrage setzt sich mit Wachstumsbeschleunigung im Schlussquartal fort; Vertrieb an private Kapitalanleger bleibt der Wachstumsmotor (deutsch)
EQS-Adhoc: Instone Real Estate Group SE: Vorstand und Aufsichtsrat planen Dividendenvorschlag von 0,43 Euro pro Aktie (deutsch)
EQS-News: Instone Group erreicht Verkaufsziel 2025; deutlicher Anstieg des Verkaufsvolumens auf über 500 Millionen Euro (deutsch)
EQS-News: Instone Group schließt Konsortialfinanzierung über 47,5 Millionen Euro neu ab (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|652,00
|558,50
|463,67
|460,99
|539,87
|Nettogewinn (Mio)
|42,76
|35,97
|45,36
|31,49
|18,97
|Gewinn/Aktie
|0,95
|0,83
|1,03
|0,72
|0,46
|Dividende/Aktie
|0,53
|0,47
|0,43
|0,26
|0,33
|Rendite (%)
|6,75
|6,01
|5,54
|3,11
|4,48
|KGV
|8,04
|9,39
|7,53
|11,61
|16,02
|KUV
|0,53
|0,60
|0,73
|0,79
|0,64
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Instone Real Estate Group SE bezeichnet sich als führender Wohnimmobilienentwickler in Deutschland, gemessen an den Quadratmetern gesicherter, noch nicht im Bau befindlicher Entwicklungsprojekte. Das Unternehmen entwickelt moderne, urbane Mehrfamilienhäuser und saniert denkmalgeschützte Gebäude für den Wohnbereich. Ende 2017 umfasste das Projektportfolio von Instone 45 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Umsatzvolumen der fertig entwickelten Projekte von rund 3,4 Mrd. Euro. Mehr als 90 Prozent des Portfolios befand sich in den wichtigsten deutschen Metropolregionen wie Berlin, Bonn, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart, der restliche Teil in anderen prosperierenden mittelgroßen Städten. Die wichtigsten Käufergruppen von Instone sind Eigennutzer, Privatanleger und institutionelle Investoren.
Offizielle Webseite: https://www.instone-group.de