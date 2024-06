Die Privatbank M.M.Warburg empfiehlt jeden Monat Aktien, die die Börse in diesem Monat outperformen sollen. Und unter Anderem diese 7 deutschen Aktien mit Riesen-Potenzialen empfehlen die Experten für den Monat Juni.

Wer auf diese Aktien der Privatbank M.M.Warburg setzt, der erwirtschaftet meistens eine Outperformance gegenüber dem Markt. Denn seit Januar 2017 empfehlen die Experten für jeden Monat immer gewisse deutsche Aktien, die den Markt schlagen sollen. Damit ergab sich über die Jahre eine aufadierte Rendite von 713 Prozent, auch wenn einzelne Monate auch mal negativ ausgefallen sind. Und für den Monat Juni empfehlen die Experten folgende 7 Aktien.

M.M. Warburg: 7 deutsche Aktien mit Riesen-Potenzialen für den Monat Juni

1. Beiersdorf

2. Hornbach Holding

3. Deutsche Börse

4. Fresenius

5. Instone

6. Norma

7. RTL

Übrigens: Finden Sie im BÖRSE ONLINE Neobroker-Vergleich jederzeit die günstigsten und sichersten Anbieter für Ihre Aktien.

DAX-Aktien und deutsche Nebenwerte mit Potenzial

Interessant ist an dieser Liste von M.M.Warburg, dass dieses Mal neben den traditionell vertretenen Nebenwerten mit Beiersdorf, Deutsche Börse und Fresenius auch drei DAX-Werte in der Liste vertreten sind. So schreiben die Experten auch: "Wir behalten Fresenius SE auf unserer Conviction Buy Liste aufgrund der positiven Ergebnisse für das erste Quartal 2024 und einer Anhebung der Prognose für 2024, im Einklang mit unseren kürzlich angehobenen Rentabilitätsschätzungen für das Geschäftsjahr 2024. Da die Märkte Einfachheit belohnen, sehen die Aussichten und die Bewertung vielversprechend aus, und wir gehen davon aus eine weitere positive Neubewertung im Jahresverlauf."

Und zur Aktie der Deutschen Börse schreiben die Privatbanker: "Die Aktie der Deutschen Börse hat sich in den letzten Monaten unterdurchschnittlich entwickelt, obwohl die operative Performance weiterhin auf einem Aufwärtstrend ist. Wir gehen davon aus, dass sich der positive operative Trend im zweiten Quartal fortsetzt und die bisherige Underperformance nach zahlreichen Konferenzen im Juni von Investoren als Einstiegschance genutzt wird. Bei unserem fairen Wert basierend auf 2025-Schätzungen ergibt sich daraus ein attraktives Wertsteigerungspotenzial von über 20 %."

Doch ebenfalls sehr spannend sieht die Aktie des Immobilien-Unternehmens Instone aus. Dazu schreibt M.M.Warburg: "Instone hat solide Ergebnisse für das erste Quartal 2024 veröffentlicht und signalisiert damit einen sehr soliden Start in das Jahr. Das Unternehmen profitiert weiterhin von dem hohen Anteil bereits verkaufter Projekte und sichert so die erwarteten Cashflows aus diesen Projekten weitgehend ab. Darüber hinaus dürfte die erste Zinssenkung, die allgemein im Juni erwartet wird, die Nachfrage sowohl im Privatkunden- als auch im institutionellen Segment deutlich ankurbeln und die Wahrscheinlichkeit weiterer institutioneller Deals erhöhen."

Insofern gibt es sowohl spannende große deutsche Aktien mit Riesen-Potenzialen, als auch Nebenwerte, die Anleger sich im Monat Juni noch sichern können.

Und lesen Sie passend dazu auch: Fondsmanager packt aus: Value oder Growth? Diese Aktien haben jetzt enormes Potenzial

oder: Morningstar verrät: Diese 10 Aktien sind stark unterbewertet und haben exzellente Aussichten