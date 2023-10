Unternehmensprofil

Die Intercontinental Exchange, Inc. ist in den Bereichen Marktplatzinfrastruktur, Datendienste und Technologielösungen aktiv. Die dazugehörigen Produkte umfassen wichtige Anlageklassen wie Futures, Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und US-Wohnhypotheken. Die Gruppe unterscheidet drei berichtspflichtige Geschäftssegmente. Das Segment Exchanges betreibt regulierte Marktplätze für das Listing, den Handel und das Clearing einer breiten Palette von Derivatkontrakten und Finanztiteln. Das Segment Fixed Income and Data Services bietet Fixed-Income-Pricing, Referenzdaten, Indizes und Execution Services sowie globale Credit-Default-Swaps (CDS), Clearing und Multi-Asset-Class-Datenlieferlösungen. Das Segment Mortgage Technology betreibt eine End-to-End-Technologieplattform, die den Kunden umfassende digitale Workflow-Tools zur Verfügung stellt, die darauf abzielen, die Ineffizienzen zu beseitigen, die auf dem US-Wohnhypothekenmarkt bestehen.

Offizielle Webseite: www.theice.com