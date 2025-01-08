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Intercontinental Exchange

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WKN A1W5H0
ISIN US45866F1049
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 11,59 11,00 12,64 9,28 9,90
    Nettogewinn (Mrd) 4,85 4,58 3,37 2,80 2,44
    Gewinn/Aktie 7,23 7,13 5,79 4,80 4,20
    Dividende/Aktie 2,25 2,13 1,92 1,80 1,68
    Rendite (%) 1,48 1,38 1,19 1,21 1,31
    KGV 17,53 19,02 27,97 31,04 30,58
    KUV 7,35 7,87 7,36 9,22 7,43

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Intercontinental Exchange, Inc. ist in den Bereichen Marktplatzinfrastruktur, Datendienste und Technologielösungen aktiv. Die dazugehörigen Produkte umfassen wichtige Anlageklassen wie Futures, Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und US-Wohnhypotheken. Die Gruppe unterscheidet drei berichtspflichtige Geschäftssegmente. Das Segment Exchanges betreibt regulierte Marktplätze für das Listing, den Handel und das Clearing einer breiten Palette von Derivatkontrakten und Finanztiteln. Das Segment Fixed Income and Data Services bietet Fixed-Income-Pricing, Referenzdaten, Indizes und Execution Services sowie globale Credit-Default-Swaps (CDS), Clearing und Multi-Asset-Class-Datenlieferlösungen. Das Segment Mortgage Technology betreibt eine End-to-End-Technologieplattform, die den Kunden umfassende digitale Workflow-Tools zur Verfügung stellt, die darauf abzielen, die Ineffizienzen zu beseitigen, die auf dem US-Wohnhypothekenmarkt bestehen.

    Offizielle Webseite: https://www.theice.com

    Aktionärsverteilung