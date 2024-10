International Paper Co

Unternehmensprofil

Die International Paper Company ist ein weltweit tätiger Hersteller von Verpackungs- und Zellstoffprodukten auf Basis erneuerbarer Fasern mit Produktionsstätten in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und Nordafrika. In den USA betreibt das Unternehmen rund zwei Dutzend Zellstoff- und Verpackungsfabriken, mehr als 160 Verarbeitungs- und Verpackungsanlagen sowie 16 Recycling- und drei Sackanlagen. Die Produktionsanlagen in Kanada, Europa, Nordafrika und Lateinamerika umfassen vier Zellstoff- und Verpackungswerke, über 35 Verarbeitungs- und Verpackungsanlagen sowie zwei Recyclinganlagen. Der Vertrieb für Druck- und Verpackungsprodukte erfolgt hauptsächlich über sechs Niederlassungen in Asien.

Offizielle Webseite: www.internationalpaper.com