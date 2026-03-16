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Invesco

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WKN A0M6U7
ISIN BMG491BT1088
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 5,89 5,42 6,38 6,07 5,72
    Nettogewinn (Mrd) 1,41 1,25 -0,17 0,75 -0,17
    Gewinn/Aktie 2,99 2,66 -1,60 1,18 -0,73
    Dividende/Aktie 0,90 0,86 0,79 0,82 0,79
    Rendite (%) 3,04 2,91 - 4,72 4,42
    KGV 9,09 10,62 - 14,65 -
    KUV 2,21 2,44 - 1,28 1,40

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Invesco Ltd. ist einer der international führenden Investmentmanager. Die Gruppe ist mit ihren Standorten in mehr als 20 Ländern vertreten und bietet dort Privat- und institutionellen Kunden sowie Kunden aus dem Bereich Private Wealth Management ein breites Spektrum von Investmentlösungen an. Zum Konzern gehören neben den zahlreichen Landesgesellschaften mit Namen Invesco bekannte Unternehmen wie die OppenheimerFunds, Inc. in den USA, die OFI International Ltd. und die Perpetual Limited in Großbritannien, die Trimark Investments Ltd. in Kanada und die Source Schweiz GmbH.

    Offizielle Webseite: https://www.invesco.com

    Aktionärsverteilung