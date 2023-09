Unternehmensprofil

Die Invesco Ltd. ist einer der international führenden Investmentmanager. Die Gruppe ist mit ihren Standorten in mehr als 20 Ländern vertreten und bietet dort Privat- und institutionellen Kunden sowie Kunden aus dem Bereich Private Wealth Management ein breites Spektrum von Investmentlösungen an. Zum Konzern gehören neben den zahlreichen Landesgesellschaften mit Namen Invesco bekannte Unternehmen wie die OppenheimerFunds, Inc. in den USA, die OFI International Ltd. und die Perpetual Limited in Großbritannien, die Trimark Investments Ltd. in Kanada und die Source Schweiz GmbH.

Offizielle Webseite: www.invesco.com