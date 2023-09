Unternehmensprofil

Die Invitation Homes Inc. bezeichnet sich selbst als einen führenden Eigentümer, Vermieter und Verwalter von hochwertigen Einfamilienhäusern in den USA. Das Unternehmen hat mehr als 80.000 Häuser im Bestand, die im Durchschnitt etwa 1.870 Quadratmeter groß sind und über drei Schlafzimmer und zwei Bäder verfügen. Die regionale Fokussierung liegt auf Märkten mit starker Nachfrage, hohen Eintrittsbarrieren und hohem Mietwachstumspotenzial, vor allem im Westen und Südosten der USA sowie in Florida.

Offizielle Webseite: https://www.invitationhomes.com