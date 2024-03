Jabil Circuit, Inc.

Unternehmensprofil

Die Jabil Inc. bezeichnet sich als einer der weltweit führenden Anbieter von Fertigungsdienstleistungen und -lösungen. Dabei ist das Unternehmen auf die Bereiche Elektronikdesign, Produktion und Produktmanagement fokussiert. Die Dienstleistungen und Lösungen im Bereich Fertigungs- und Lieferkettenmanagement umfassen Innovation, Design, Planung, Fertigung und Montage, Lieferung und Management des Ressourcen- und Produktflusses. Die Kunden werden in erster Linie über spezielle Geschäftsbereiche bedient, welche die hochautomatisierte, kontinuierliche Fließfertigung mit fortschrittlichem Elektronikdesign und Design for Manufacturability kombinieren.

Offizielle Webseite: www.jabil.com