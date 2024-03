Bullisch ohne Ende sind einige der Top-Analysten der Wall Street gerade bei diesen drei Aktien. Sollten Anleger bei den Titeln auch genauer hinschauen?

Wenn Analysten an der Wall Street bei Aktien dreistellige Kurspotenziale prognostizieren, spitzen viele Anleger die Ohren. Meist handelt es sich dabei zwar um sehr spekulative Investments, aber dennoch könnten die Unternehmen ja etwas für die eigene Watchlist sein. Zumal bei diesen Aktien auch gleich mehrere Analysten bullisch unterwegs sind.

Jabil Circuit

Trotz jüngst veröffentlichter Zahlen, die die Erwartungen der Analysten nicht erfüllen konnten und eines vorsichtigeren Ausblicks in die Zukunft bleiben die Analysten von Goldman Sachs und Barclays bei der Aktie des Elektronik-Unternehmens Jabil bullisch. Der Dienstleister, der für andere Unternehmen Lösungen in den Bereichen Elektrotechnikdesign, Produktion und Produktmanagement anbietet, erhielt von Barclays ein zukünftiges Preisschild von 149 US-Dollar, was derzeit einem Upside von über 20 Prozent entspricht.

Auch Goldman Sachs bekräftigte seine Kaufempfehlung und sieht das langfristige Wachstum der Aktie intakt. Zudem solle es in den kommenden Monaten und Jahren weniger Schwankungen bei dem Titel geben. Momentan raten alle drei Top-Analysten, die sich mit der Aktie beschäftigen, zum Kauf. Im Schnitt sehen sie ein Upside-Potenzial von 26 Prozent.

Applied Digital Corporation

Richtig steil nach oben könnte es für die Aktien von Applied Digital Corporation (ehemals Applied Blockchain) gehen. Das Unternehmen entwickelt und betreibt Rechenzentren in ganz Nordamerika. Als einer der Profiteure des KI-Booms raten derzeit alle fünf Top-Analysten, die die Aktie in den letzten drei Monaten beobachtet haben, zum Kauf des Titels und sehen noch ein dreistelliges Aufwärtspotenzial von im Schnitt 222 Prozent. Zuletzt konnte Applied Digital Corporation mit Together AI die Aufnahme eines weiteren KI-Kunden verkünden, der im Rahmen eines Vertrags über 75 Millionen US-Dollar eine Vorauszahlung in Höhe von 18 Millionen US-Dollar leistete.

aTyr Pharma

Sie denken, es geht nicht noch optimistischer? Falsch gedacht, denn gerade bei Biotech-Unternehmen drehen die Analysten gerade frei. Im Schnitt halten die Top-Analysten an der Wall Street nämlich bei aTyr Pharma noch ein durchschnittliches Kurswachstum von fast 950 Prozent für möglich. Der Biotherapeutika-Konzern ist spezialisiert auf die Entdeckung und Entwicklung von innovativen Medikamenten, die auf neuartige immunologischen Signalwegen basieren.

Im Zuge der kürzlich präsentierten Quartalszahlen musste aTyr zwar einen Verlust je Aktie vermelden, der fiel jedoch deutlich niedriger aus als im Schnitt von Analysten erwartet. Gerade als kleines Unternehmen, das mit seiner Aktie gerade bei 1,99 US-Dollar notiert, ist der Biotech-Geheimtipp aber nur etwas für sehr spekulative Anleger. Alle anderen Interessierten können den Titel aber durchaus mal auf die Watchlist packen.

