Kenvue Inc
Aktuelle Nachrichten zu Kenvue Inc
dpa-AFX News zu Kenvue Inc
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|Umsatz (Mrd)
|16,01
|15,63
|15,12
|Nettogewinn (Mrd)
|2,42
|2,29
|1,47
|Gewinn/Aktie
|1,07
|0,95
|0,77
|Dividende/Aktie
|0,86
|0,85
|0,83
|Rendite (%)
|4,51
|4,41
|4,78
|KGV
|15,50
|16,31
|22,40
|KUV
|2,33
|2,38
|2,19
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Kenvue Inc. vertreibt eine breite Palette von Produkten für die Bereiche Babypflege, Mundpflege, Hautgesundheit und Schönheit, rezeptfreie Arzneimittel, Hygieneschutz und Wundversorgung. Diese Produkte werden über E-Commerce, Direktvertriebskanäle, Einzelhandelsgeschäfte und Distributoren weltweit vermarktet. Das Unternehmen hat seine Aktivitäten in die drei Geschäftsbereiche Self Care (u.a. Husten-, Erkältungs- und Allergieprodukte, Schmerzmittel), Skin Health and Beauty (u.a. Gesichts- und Körperpflege) und Essential Health (u.a. Mundpflege, Babypflege, Frauengesundheit, Wundversorgung) unterteilt. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus dem Consumer-Health-Segment von Johnson & Johnson, dessen Aktien im Mai 2023 an die Börse gebracht wurden.
Offizielle Webseite: https://www.kenvue.com