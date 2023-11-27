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Kenvue Inc

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WKN A3EEHU
ISIN US49177J1025
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025
    Umsatz (Mrd) 16,01 15,63 15,12
    Nettogewinn (Mrd) 2,42 2,29 1,47
    Gewinn/Aktie 1,07 0,95 0,77
    Dividende/Aktie 0,86 0,85 0,83
    Rendite (%) 4,51 4,41 4,78
    KGV 15,50 16,31 22,40
    KUV 2,33 2,38 2,19

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Kenvue Inc. vertreibt eine breite Palette von Produkten für die Bereiche Babypflege, Mundpflege, Hautgesundheit und Schönheit, rezeptfreie Arzneimittel, Hygieneschutz und Wundversorgung. Diese Produkte werden über E-Commerce, Direktvertriebskanäle, Einzelhandelsgeschäfte und Distributoren weltweit vermarktet. Das Unternehmen hat seine Aktivitäten in die drei Geschäftsbereiche Self Care (u.a. Husten-, Erkältungs- und Allergieprodukte, Schmerzmittel), Skin Health and Beauty (u.a. Gesichts- und Körperpflege) und Essential Health (u.a. Mundpflege, Babypflege, Frauengesundheit, Wundversorgung) unterteilt. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus dem Consumer-Health-Segment von Johnson & Johnson, dessen Aktien im Mai 2023 an die Börse gebracht wurden.

    Offizielle Webseite: https://www.kenvue.com

    Aktionärsverteilung