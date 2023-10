Unternehmensprofil

Die Kenvue Inc. vertreibt eine breite Palette von Produkten für die Bereiche Babypflege, Mundpflege, Hautgesundheit und Schönheit, rezeptfreie Arzneimittel, Hygieneschutz und Wundversorgung. Diese Produkte werden über E-Commerce, Direktvertriebskanäle, Einzelhandelsgeschäfte und Distributoren weltweit vermarktet. Das Unternehmen hat seine Aktivitäten in die drei Geschäftsbereiche Self Care (u.a. Husten-, Erkältungs- und Allergieprodukte, Schmerzmittel), Skin Health and Beauty (u.a. Gesichts- und Körperpflege) und Essential Health (u.a. Mundpflege, Babypflege, Frauengesundheit, Wundversorgung) unterteilt. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus dem Consumer-Health-Segment von Johnson & Johnson, dessen Aktien im Mai 2023 an die Börse gebracht wurden.

Offizielle Webseite: www.kenvue.com