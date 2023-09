Unternehmensprofil

Kering SA (zuvor PPR SA) ist ein französisches Luxusgüterunternehmen und Mehrheitsaktionär beim deutschen Sportartikelhersteller Puma. Die operative Tätigkeit gliedert das Familienunternehmen in die beiden Bereiche "Luxury Division" und "Sport & Lifestyle Division". Zur "Luxury Division" zählen u.a. große Namen wie die Modelabel "Gucci", "Bottega Veneta", "Saint Laurent", "Brioni" oder "Stella McCartney", während "Puma", "Tretorn" u.a. in der Division "Sport & Lifestyle" zusammengefasst sind. Die Ursprünge des Unternehmens datieren auf das Jahr 1963, als Francois Pinault einen Bauholzhandel gründete, der in den 90er Jahren begann, sich von einem Einzelhandelskonzern zum heutigen Luxusgüterkonzern umzustrukturieren. Mitte 2013 firmierte der Konzern von PPR SA in Kering SA um, um so seine internationale Stellung zu unterstreichen. Der Konzern agiert in mehr als 120 Ländern weltweit und notiert seit 1988 an der Pariser Börse.

Offizielle Webseite: www.kering.com