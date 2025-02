Unternehmensprofil

Kinross Gold Corp. ist ein Senior-Goldabbauunternehmen mit einem vielfältigen Portfolio von Minen und Projekten auf der ganzen Welt. 2017 produzierte das Unternehmen 2,67 Millionen Unzen Goldäquivalent aus seinen insgesamt acht in den Vereinigten Staaten, Südamerika, West-Afrika und Russland. 2017 wurden zudem in Ghana und Mauretanien zwei neue Minen in das Portfolio übernommen.

Offizielle Webseite: www.kinross.com