Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Koenig & Bauer

%
H T
WKN 719350
ISIN DE0007193500
Börse -
Stand -
Koenig & Bauer Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Koenig & Bauer

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Koenig & Bauer

    dpa-AFX News zu Koenig & Bauer

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Koenig & Bauer

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 1,36 1,30 1,30 1,27 1,33
    Nettogewinn (Mrd) 0,04 0,02 -0,01 -0,07 0,00
    Gewinn/Aktie 1,88 0,60 -0,81 -4,24 0,16
    Dividende/Aktie 0,30 0,14 - - -
    Rendite (%) 3,34 1,56 - - -
    KGV 3,98 7,09 - - 73,75
    KUV 0,11 0,11 0,14 0,19 0,15

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die KOENIG & BAUER AG (KBA) ist mit ihren Tochtergesellschaften weltweit einer der größten Hersteller von Druckmaschinen. Das traditionsreiche Unternehmen wurde 1817 gegründet und versteht sich als Keimzelle des deutschen Druckmaschinenbaus, der bis heute den Weltmarkt beherrscht. Am Würzburger Stammsitz dominieren kundenspezifisch konstruierte Anlagen für Akzidenz- und Zeitungsdruckereien sowie Digitaldruckanlagen das Produktangebot. Bogenoffsetmaschinen für Akzidenz-, Bücher- und Verpackungsdruckereien in der ganzen Welt sind beim Werk Radebeul und bei der tschechischen Tochtergesellschaft KBA-Grafitec angesiedelt. Nischenmärkte wie Blech- und Banknotendruck sowie Kennzeichnungstechnik werden von weiteren Produktionsstätten und Tochtergesellschaften in Deutschland, Österreich, Italien und der Tschechischen Republik abgedeckt. Der Konzern berichtet in den zwei Segmenten "Bogenoffsetmaschinen" sowie "Rollen- und Sondermaschinen".

    Offizielle Webseite: https://www.koenig-bauer.com

    Aktionärsverteilung