Unternehmensprofil

Die KOENIG & BAUER AG (KBA) ist mit ihren Tochtergesellschaften weltweit einer der größten Hersteller von Druckmaschinen. Das traditionsreiche Unternehmen wurde 1817 gegründet und versteht sich als Keimzelle des deutschen Druckmaschinenbaus, der bis heute den Weltmarkt beherrscht. Am Würzburger Stammsitz dominieren kundenspezifisch konstruierte Anlagen für Akzidenz- und Zeitungsdruckereien sowie Digitaldruckanlagen das Produktangebot. Bogenoffsetmaschinen für Akzidenz-, Bücher- und Verpackungsdruckereien in der ganzen Welt sind beim Werk Radebeul und bei der tschechischen Tochtergesellschaft KBA-Grafitec angesiedelt. Nischenmärkte wie Blech- und Banknotendruck sowie Kennzeichnungstechnik werden von weiteren Produktionsstätten und Tochtergesellschaften in Deutschland, Österreich, Italien und der Tschechischen Republik abgedeckt. Der Konzern berichtet in den zwei Segmenten "Bogenoffsetmaschinen" sowie "Rollen- und Sondermaschinen".

Offizielle Webseite: www.kba.com