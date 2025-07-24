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Kohl’s

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WKN 884195
ISIN US5002551043
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 15,02 14,99 15,53 16,22 17,48
    Nettogewinn (Mrd) 0,16 0,16 0,27 0,11 0,32
    Gewinn/Aktie 1,56 1,48 2,43 0,98 2,88
    Dividende/Aktie 0,51 0,50 0,50 2,00 2,00
    Rendite (%) 2,65 2,61 2,86 15,14 7,58
    KGV 12,92 13,45 7,19 13,48 9,17
    KUV 0,14 0,14 0,13 0,09 0,17

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Kohls Corp. betreibt mehr als 1.150 Kaufhäuser fast überall in den Vereinigten Staaten und eine E-Commerce-Website (www.Kohls.com). Das Unternehmen vertreibt preiswerte Eigenmarken, exklusive und nationale Marken-Bekleidung, Schuhe, Accessoires, Beauty und Home-Produkte. Seine Geschäfte führen in der Regel dasselbe Warensortiment mit kleinen Unterschieden nur aufgrund regionaler Präferenzen. Die Website bietet sowohl Waren, die in den Geschäften verfügbar sind, sowie Waren, die auf die online-Vermarktung beschränkt sind.

    Offizielle Webseite: https://www.kohls.com

    Aktionärsverteilung