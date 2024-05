Unternehmensprofil

Die ÖKOWORLD AG (früher versiko AG) ist im Bereich Konzeptionierung und Vertrieb ökologischer Kapitalanlageprodukte tätig und bietet ihren Kunden nachhaltige Vermögensberatung an. Das Angebot der Gesellschaft reicht von der fondsgebundenen Rentenversicherung und betrieblichen Altersvorsorge bis hin zu Investmentfonds. Die Tochtergesellschaft ÖKOWORLD LUX hat sich auf nachhaltig orientierte Fonds (ÖKOVISION) spezialisiert. 2017 wurde die Tochtergesellschaft ÖkoWorld Lux S.A. Repräsentanz GmbH in Hilden auf die ÖKOWORLD AG verschmolzen. Per 31. Dezember 2020 bestand die Produktpalette der ÖKOWORLD aus insgesamt fünf Fonds. Für das Geschäftsjahr 2020 wurde erstmals ein Konzernabschluss vorgelegt; die Zahlen für das Jahr 2019 wurden angepasst.

Offizielle Webseite: www.oekoworld.com