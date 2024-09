Unternehmensprofil

Die aus der Klein, Schanzlin & Becker AG hervorgegangene KSB SE & Co. KGaA und deren Tochterfirmen gehören zu den führenden Herstellern von Pumpen für die Gebäudetechnik, die Industrie- und Wassertechnik sowie den Energie- und Bergbau-Bereich. Hauptprodukt des Konzerns sind dabei Kreiselpumpen, die für rund 70% des Umsatzes sorgen. Diese Pumpen werden wie auch Ventile, Schieber und Absperrklappen an Anlagenbauer, Erstausrüster aber auch an Endkunden verkauft. Hinzu kommen Steuer-, Regel- und Überwachungssysteme. Das operative Geschäft gliedert sich in die drei Segmente "Pumpen", "Armaturen" und "Service". Zu den Kunden zählen Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Energiewirtschaft, Gebäudetechnik und Bergbau. Die größten Fertigungsstätten von KSB liegen in Deutschland und Frankreich. Insgesamt werden die Produkte in 16 Ländern hergestellt und in mehr als 100 Staaten vertrieben.

Offizielle Webseite: www.ksb.com