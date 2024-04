Unternehmensprofil

Die Leonardo S.p.A. zählt sich zu den weltweit größten High-Tech-Firmen in den Bereichen Luftfahrt, Verteidigung und Sicherheit. Das operative Geschäft umfasst Hubschrauber, Elektronik, Flugzeuge, Cyber & Security und Raumfahrt. Hier ist der Konzern ein Partner in internationalen Programmen wie Eurofighter, NH-90, FREMM, GCAP und Eurodrone. Er verfügt über industrielle Kapazitäten in Italien, Großbritannien, Polen, den USA und Israel und ist zudem über Tochterfirmen, Joint Ventures und Beteiligungen tätig, darunter Leonardo DRS (72,3%), MBDA (25%), ATR (50%), Hensoldt (25,1%), Telespazio (67%), Thales Alenia Space (33%) und Avio (29,6%). Gegründet wurde die Gesellschaft 1948 von der staatlichen Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) unter dem Namen Società Finanziaria Meccanica Finmeccanica, um die Beteiligungen an Industrieunternehmen zu managen, die von der IRI aufgekauft wurden. Am 1. Januar 2017 wurde der Name in Leonardo S.p.A. geändert.

Offizielle Webseite: www.leonardocompany.com