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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Logwin AG SA

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WKN A2DR54
ISIN LU1618151879
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 1,41 1,38 1,36 1,44 1,26
    Nettogewinn (Mrd) 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08
    Gewinn/Aktie 17,18 19,18 21,15 22,41 27,54
    Dividende/Aktie 10,00 10,00 - - -
    Rendite (%) 3,57 3,57 - - -
    KGV 16,29 14,60 11,82 10,53 9,01
    KUV 0,57 0,58 0,53 0,47 0,57

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Logwin AG entwickelt ganzheitliche Logistik- und Serviceleistungen insbesondere für Unternehmen aus der Industrie und dem Handel. Dabei nimmt das Unternehmen die Funktion des externen Partners ein. Als Global Player agiert das Unternehmen an mehr als 200 Standorten auf allen Kontinenten und den wichtigsten Märkten. Sein operatives Geschäft gliedert der Konzern in die beiden Segmente "Solutions" (kundenorientierte Lösungen im Bereich Kontraktlogistik) und "Air & Ocean", das die weltweiten Luft- und Seefrachtaktivitäten umfasst.

    Offizielle Webseite: https://www.logwin-logistics.com

    Aktionärsverteilung