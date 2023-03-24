Logwin AG SA

Unternehmensprofil

Die Logwin AG entwickelt ganzheitliche Logistik- und Serviceleistungen insbesondere für Unternehmen aus der Industrie und dem Handel. Dabei nimmt das Unternehmen die Funktion des externen Partners ein. Als Global Player agiert das Unternehmen an mehr als 200 Standorten auf allen Kontinenten und den wichtigsten Märkten. Sein operatives Geschäft gliedert der Konzern in die beiden Segmente "Solutions" (kundenorientierte Lösungen im Bereich Kontraktlogistik) und "Air & Ocean", das die weltweiten Luft- und Seefrachtaktivitäten umfasst.

Offizielle Webseite: https://www.logwin-logistics.com