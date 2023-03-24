Logwin AG SA
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WKN A2DR54
ISIN LU1618151879
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Logwin AG SA
dpa-AFX News zu Logwin AG SA
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EQS-News: Logwin nutzt stabile Finanz- und Ertragslage im Geschäftsjahr 2025 zum weiteren Ausbau seiner weltweiten Aktivitäten (deutsch)
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EQS-News: Logwin nutzt die gute Umsatz- und Finanzlage 2024 zum weiteren Ausbau der weltweiten Aktivitäten (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|1,41
|1,38
|1,36
|1,44
|1,26
|Nettogewinn (Mrd)
|0,05
|0,06
|0,06
|0,07
|0,08
|Gewinn/Aktie
|17,18
|19,18
|21,15
|22,41
|27,54
|Dividende/Aktie
|10,00
|10,00
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|3,57
|3,57
|-
|-
|-
|KGV
|16,29
|14,60
|11,82
|10,53
|9,01
|KUV
|0,57
|0,58
|0,53
|0,47
|0,57
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Logwin AG entwickelt ganzheitliche Logistik- und Serviceleistungen insbesondere für Unternehmen aus der Industrie und dem Handel. Dabei nimmt das Unternehmen die Funktion des externen Partners ein. Als Global Player agiert das Unternehmen an mehr als 200 Standorten auf allen Kontinenten und den wichtigsten Märkten. Sein operatives Geschäft gliedert der Konzern in die beiden Segmente "Solutions" (kundenorientierte Lösungen im Bereich Kontraktlogistik) und "Air & Ocean", das die weltweiten Luft- und Seefrachtaktivitäten umfasst.
Offizielle Webseite: https://www.logwin-logistics.com