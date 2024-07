Unternehmensprofil

LPP S.A. ist in der Bekleidungsindustrie mit internationaler Ausrichtung tätig. Das Unternehmen verwaltet fünf erkennbare Marken, nämlich RESERVED, Cropp, House, MOHITO und SiNSAY. Mit einem Netzwerk von fast 1.600 Läden erreicht LPP Millionen von Kunden in Europa und auch im Nahen Osten. LPP-Produkte stehen in Polen, Deutschland, der Tschechischen Republik, der Slowakei, den baltischen Staaten, Russland, der Ukraine, Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Kroatien zur Verfügung. Mehr als 70 Millionen Kleidungsstücke werden pro Jahr verkauft.

Offizielle Webseite: www.lppsa.com