Unternehmensprofil

Die Marriott International Inc. ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Hotel und Gastronomie. Im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit betreibt der Konzern in Eigenregie oder über Franchisenehmer mehr als 4.000 Immobilien. In über 70 Ländern ist Marriott mit einer Vielzahl von Marken vertreten. Dazu gehören neben der Kernmarke Marriott u.a. auch The Ritz-Carlton, Westin, AC Hotels by Marriott, Courtyard by Marriott und Renaissance Hotels. Im Rahmen von Außerdem Lizenzvereinbarungen erhält Marriott International Gebühren von der Marriott Vacations Worldwide Corporation. Die Gesellschaft wird bis heute wie ein Familienunternehmen geführt, denn die Familienaktionäre bilden nach wie vor mit weitem Abstand die größte Investorengruppe und können dadurch entsprechenden Einfluss ausüben.

Offizielle Webseite: www.marriott.com