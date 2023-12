Unternehmensprofil

Die Medigene AG erforscht und entwickelt neuartige Therapeutika und hat ihren Schwerpunkt dabei auf die Onkologie (Krebserkrankungen) und Autoimmunerkrankungen gelegt. Nach eigenen Angaben verfügt Medigene als erstes deutsches Biotech-Unternehmen über ein Medikament auf dem Markt. Dieses wird von Partnerunternehmen vertrieben. In der klinischen Entwicklung hat das Unternehmen weitere Medikamentenkandidaten; eine neuartige Impfstofftechnologie befindet sich in der Entwicklung. Seine geschäftlichen Aktivitäten gliedert der Konzern in das Kernsegment "Immuntherapien" und "Sonstige Produkte".

Offizielle Webseite: www.medigene.de