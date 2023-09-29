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Melexis N.V.

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WKN 909765
ISIN BE0165385973
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 947,24 866,27 839,62 932,81 964,30
    Nettogewinn (Mio) 155,69 124,65 112,51 171,45 209,46
    Gewinn/Aktie 3,96 3,07 2,78 4,24 5,18
    Dividende/Aktie 3,77 3,70 3,70 3,70 3,70
    Rendite (%) 5,32 5,42 6,43 6,55 4,05
    KGV 17,63 22,78 20,68 13,33 17,62
    KUV 2,93 3,25 2,77 2,45 3,79

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Melexis NV entwirft, entwickelt, testet und vertreibt integrierte Schaltkreise (IC) für den Einsatz in der Automobil-Elektronik, und zwar vor allem Sensoren für den Motor, die Vernetzung und die drahtlose Kommunikation. Die Unternehmensgruppe betreibt Produktionsstätten in Belgien, Bulgarien, Deutschland und Malaysia. Forschungs- und Entwicklungsstandorte befinden sich in Belgien, Bulgarien, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Ukraine, den USA und den Philippinen.

    Offizielle Webseite: https://www.melexis.com

    Aktionärsverteilung