Melexis N.V.
%
H T
WKN 909765
ISIN BE0165385973
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
Aktuelle Nachrichten zu Melexis N.V.
dpa-AFX News zu Melexis N.V.
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|947,24
|866,27
|839,62
|932,81
|964,30
|Nettogewinn (Mio)
|155,69
|124,65
|112,51
|171,45
|209,46
|Gewinn/Aktie
|3,96
|3,07
|2,78
|4,24
|5,18
|Dividende/Aktie
|3,77
|3,70
|3,70
|3,70
|3,70
|Rendite (%)
|5,32
|5,42
|6,43
|6,55
|4,05
|KGV
|17,63
|22,78
|20,68
|13,33
|17,62
|KUV
|2,93
|3,25
|2,77
|2,45
|3,79
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Melexis NV entwirft, entwickelt, testet und vertreibt integrierte Schaltkreise (IC) für den Einsatz in der Automobil-Elektronik, und zwar vor allem Sensoren für den Motor, die Vernetzung und die drahtlose Kommunikation. Die Unternehmensgruppe betreibt Produktionsstätten in Belgien, Bulgarien, Deutschland und Malaysia. Forschungs- und Entwicklungsstandorte befinden sich in Belgien, Bulgarien, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Ukraine, den USA und den Philippinen.
Offizielle Webseite: https://www.melexis.com