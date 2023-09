Melexis N.V.

Unternehmensprofil

Melexis NV entwirft, entwickelt, testet und vertreibt integrierte Schaltkreise (IC) für den Einsatz in der Automobil-Elektronik, und zwar vor allem Sensoren für den Motor, die Vernetzung und die drahtlose Kommunikation. Die Unternehmensgruppe betreibt Produktionsstätten in Belgien, Bulgarien, Deutschland und Malaysia. Forschungs- und Entwicklungsstandorte befinden sich in Belgien, Bulgarien, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Ukraine, den USA und den Philippinen.

Offizielle Webseite: www.melexis.com