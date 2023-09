Unternehmensprofil

Die Mercedes-Benz Group AG (früher Daimler AG) gehört zu den größten Autokonzernen weltweit. Das Marken-Portfolio im Segment Mercedes-Benz Cars reicht vom Kleinwagen smart über die Premiummarke Mercedes-Benz bis zur Luxuslimousine Maybach. Die Marke Mercedes me bietet Zugang zu den digitalen Diensten von Mercedes-Benz Cars. Das Segment Mercedes-Benz Vans vertreibt Transporter unter der Marke Mercedes-Benz. Darüber hinaus bieten die beiden Fahrzeugsegmente entsprechende Ersatzteile und Zubehör an. Das Segment Mercedes-Benz Mobility unterstützt den Absatz der Automobilmarken. Das Angebot beinhaltet vor allem Mobilitäts- und Finanzdienstleistungen. Dazu gehören Leasing- und Finanzierungsangebote für Endkunden und Händler, Versicherungen, flexible Abo- und Mietmodelle sowie das Flottenmanagement für gewerbliche Kunden (Marke Athlon) reicht. Der frühere Bereich Nutzfahrzeuge war 2021 in die Daimler Truck Holding AG eingebracht und im Dezember 2021 an die Börse gebracht worden.

Offizielle Webseite: www.group.mercedes-benz.com