Unternehmensprofil

MGM Resorts International fungiert weitgehend als Holding und besitzt und betreibt über Tochtergesellschaften insgesamt 17 integrierte Casino-, Hotel- und Unterhaltungsresorts in den Vereinigten Staaten und in Macau mit insgesamt knapp 48.000 Zimmern, gut 2 Mill. Quadratmetern Fläche, rund 27.000 Spielautomaten und knapp 1.900 Spieltischen (Stand: Dez. 2017). Nach eigenen Angaben besitzt MGM Resorts einige der besten Casino-Resorts der Welt und investiert ständig in die Resorts, um diesen Wettbewerbsvorteil zu erhalten: durch neu gestaltete Hotelzimmer, Restaurants, Unterhaltungs- und Nachtlebensangebote sowie andere neue Funktionen und Annehmlichkeiten.

Offizielle Webseite: www.mgmresorts.com