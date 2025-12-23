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MGM Resorts International

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WKN 880883
ISIN US5529531015
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 17,95 17,70 17,54 17,24 16,16
    Nettogewinn (Mrd) 0,54 0,49 0,52 1,06 1,31
    Gewinn/Aktie 2,39 2,55 0,77 2,42 3,22
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 21,94 22,30 47,39 14,32 13,88
    KUV 0,67 0,68 0,57 0,60 0,90

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    MGM Resorts International fungiert weitgehend als Holding und besitzt und betreibt über Tochtergesellschaften insgesamt 17 integrierte Casino-, Hotel- und Unterhaltungsresorts in den Vereinigten Staaten und in Macau mit insgesamt knapp 48.000 Zimmern, gut 2 Mill. Quadratmetern Fläche, rund 27.000 Spielautomaten und knapp 1.900 Spieltischen (Stand: Dez. 2017). Nach eigenen Angaben besitzt MGM Resorts einige der besten Casino-Resorts der Welt und investiert ständig in die Resorts, um diesen Wettbewerbsvorteil zu erhalten: durch neu gestaltete Hotelzimmer, Restaurants, Unterhaltungs- und Nachtlebensangebote sowie andere neue Funktionen und Annehmlichkeiten.

    Offizielle Webseite: https://www.mgmresorts.com

    Aktionärsverteilung