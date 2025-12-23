MGM Resorts International
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WKN 880883
ISIN US5529531015
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu MGM Resorts International
dpa-AFX News zu MGM Resorts International
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|17,95
|17,70
|17,54
|17,24
|16,16
|Nettogewinn (Mrd)
|0,54
|0,49
|0,52
|1,06
|1,31
|Gewinn/Aktie
|2,39
|2,55
|0,77
|2,42
|3,22
|Dividende/Aktie
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|Rendite (%)
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|KGV
|21,94
|22,30
|47,39
|14,32
|13,88
|KUV
|0,67
|0,68
|0,57
|0,60
|0,90
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
MGM Resorts International fungiert weitgehend als Holding und besitzt und betreibt über Tochtergesellschaften insgesamt 17 integrierte Casino-, Hotel- und Unterhaltungsresorts in den Vereinigten Staaten und in Macau mit insgesamt knapp 48.000 Zimmern, gut 2 Mill. Quadratmetern Fläche, rund 27.000 Spielautomaten und knapp 1.900 Spieltischen (Stand: Dez. 2017). Nach eigenen Angaben besitzt MGM Resorts einige der besten Casino-Resorts der Welt und investiert ständig in die Resorts, um diesen Wettbewerbsvorteil zu erhalten: durch neu gestaltete Hotelzimmer, Restaurants, Unterhaltungs- und Nachtlebensangebote sowie andere neue Funktionen und Annehmlichkeiten.
Offizielle Webseite: https://www.mgmresorts.com