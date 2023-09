Unternehmensprofil

MVV Energie bezeichnet sich als einen der größten kommunalen und regionalen Versorger in Deutschland. Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit sind die Bereiche Strom, Wärme, Gas, Wasser und thermische Abfallverwertung einschließlich verbundener Dienstleistungen, wie z.B. Consulting. Zudem investiert MVV Energie in dezentrale Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien, hauptsächlich aus Biomasse, Biogas und Wind (Onshore) und handelt mit Energie. Tragende Säule der Unternehmensstrategie sind ferner Beteiligungen an lokalen Unternehmen wie in Ingolstadt, Köthen, Offenbach, Kiel sowie in Großbritannien und Tschechien. Insgesamt deckt MVV so die gesamte Wertschöpfungskette von der Energieerzeugung über -handel, die -verteilung über eigene Netze bis zum Vertrieb und Energiedienstleistungen ab. Das operative Geschäft ist in die fünf Segmente "Kundenlösungen", "Neue Energien", "Versorgungssicherheit", "Strategische Beteiligungen" sowie "Sonstiges" gegliedert.

Offizielle Webseite: www.mvv-energie.de