Unternehmensprofil

Die Mynaric AG fungiert als Mutterunternehmen der Mynaric-Gruppe, die Laserkommunkatinsprodukte für die Luft- und Raumfahrt herstellt. Sie wurde am 6. Apil 2017 gegrpndet, am 30. August als Mynaruc Ag ins Handelsregister eingetrageen. Die Erstnotiiz erfolgte am 30. oktober 2017 im Freiverkehr (Scale-Segment) der Frankfurter Wertpapierbörse. Die AG besitzt zwei hunderprozentige Tochtergesellschaften: die Mynaric Lasercom GmbH (ehemals ViaLiight Communications GmbH) und Mynaric USA, Inc. (ehemals ViaLight Space, Inc.).

Offizielle Webseite: www.mynaric.com