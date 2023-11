Unternehmensprofil

National Grid (NG) PLC ist ein britischer Netzbetreiber, der sich auf Strom- und Gasnetze fokussiert und die Bereiche Generation, Interconnectors, Transmission und Distribution abdeckt. Neben einem Stromübertragungsnetz in England und Wales zählt ein Hochdruck-Gas-Übertragungsnetz wie auch ein Stromverteilnetz im Nordosten der USA zum Konzern. Zähler und Verbindungstechnik ergänzen das Angebotsspektrum. NG betreibt zudem ausschließlich in den USA 50 fossile sowie weitere Solarkraftwerke zur Stromproduktion. Entsprechend gliedert der Konzern sein Geschäft in "UK Electricity Transmission", "UK Gas Transmission" und "US Regulated" sowie "Other Activities". National Grid wurde in den 1990er Jahren im Zuge der Privatisierung des staatlichen Central Electricity Generating Boards gegründet. Seit 1995 ist National Grid an der Londoner Börse notiert. In den USA ist der Konzern seit den 2000er Jahren präsent.

Offizielle Webseite: www.nationalgrid.com