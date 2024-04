NESTLE N 2. LINIE

Unternehmensprofil

Die Nestlé SA ist ein weltweit führender Nahrungsmittel-, Gesundheits- und Wellnesskonzern. Zu dem 1866 von Henri Nestlé in Vevey in der Schweiz gegründeten Unternehmen, das zunächst Kondensmilch herstellte, gehören heute einige der weltweit bekanntesten Lebensmittelmarken. Die Produktpalette umfasst "Baby Foods" (u.a. Gerber), "Water" (Perrier, S. Pellegrino), "Cereals" (Cheerios, Nesquik), "Chocolate & Confectionery" (Smarties, Kit Kat), "Coffee" (Nescafé), "Culinary, Chilled & Frozen Food" und "Food Service" (u.a. Maggi, Thomy), "Dairy" (Coffee-Mate), "Drinks" (Nestea), " Culinary, chilled & frozen food" (Maggi), "Healthcare Nutrition" (darunter Pharmazeutika, Medizinische Nahrung und Active lifestyle Ernährung), "Ice Cream" (Mövenpick, Häagen-Dazs) und "Petcare" (Felix, Friskies). Nestle besitzt zudem eine Beteiligung von gut 19 Prozent am Kosmetikkonzern L´Oréal. Mit einer Präsenz in mehr als 150 und mit Fabriken in über 80 Ländern ist Nestle international breit aufgestellt.

Offizielle Webseite: www.nestle.com