Unternehmensprofil

Die NextEra Energy, Inc. (NEE) ist einer der größten Energieversorger Nordamerikas. Der Konzern operiert mit zwei Geschäftsbereichen, die durch die Firmen Florida Power & Light Company (FPL) sowie NextEra Energy Resources und NextEra Energy Transmission (NEER) repräsentiert werden. FPL ist den Angaben zufolge der größte Stromversorger in Florida und einer der größten in den USA. Mehr als 5,5 Millionen Kunden nutzen die Leistungen von FPL. Im Januar 2019 erwarb NEE Gulf Power, einen tarifregulierten Stromversorger im Nordwesten Floridas. Am 1. Januar 2021 wurden Gulf Power Co und FPL verschmolzen. NEER ist der weltweit größte Erzeuger von erneuerbarer Energie aus Wind und Sonne sowie ein weltweit führender Anbieter von Batteriespeichern. Der strategische Fokus von NEER liegt auf der Entwicklung, Entwicklung, den Bau und den Betrieb von langfristig vertraglich gebundenen Anlagen in den USA und Kanada.

Offizielle Webseite: www.nexteraenergy.com