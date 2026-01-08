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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Northrop Grumma

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WKN 851915
ISIN US6668071029
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 47,00 44,05 41,95 41,03 39,29
    Nettogewinn (Mrd) 4,30 4,14 4,18 4,17 2,06
    Gewinn/Aktie 30,15 29,02 29,14 28,39 13,57
    Dividende/Aktie 10,52 9,71 8,99 8,05 7,34
    Rendite (%) 1,94 1,79 1,58 1,72 1,57
    KGV 17,86 18,73 19,57 16,53 34,50
    KUV 1,63 1,75 1,98 1,67 1,79

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Northrop Grumman Corp. ist weltweit im Bereich Sicherheit engagiert. Das Unternhemen bietet innovative Systeme, Produkte und Lösungen mit dem Fokus auf unbemannte Systeme, Cybersecurity, logistics and command, Computer, Kommunikation und Informationssteuerung sowie Nachrichtengewinnung, Überwachung und Aufklärung. Addressiert werden staatliche und gewerbliche Kunden auf der ganzen Welt. Der Konzern gliedert sein Geschäft in die Segmente Aerospace Systems, Electronic Systems, Information Systems und Technical Services. Das Unternehmen ist an vielen hochrangigen Verteidigungs- und Regierungsprogrammen in den USA und im Ausland beteiligt.

    Offizielle Webseite: https://www.northropgrumman.com

    Aktionärsverteilung