Northrop Grumma

Unternehmensprofil

Die Northrop Grumman Corp. ist weltweit im Bereich Sicherheit engagiert. Das Unternhemen bietet innovative Systeme, Produkte und Lösungen mit dem Fokus auf unbemannte Systeme, Cybersecurity, logistics and command, Computer, Kommunikation und Informationssteuerung sowie Nachrichtengewinnung, Überwachung und Aufklärung. Addressiert werden staatliche und gewerbliche Kunden auf der ganzen Welt. Der Konzern gliedert sein Geschäft in die Segmente Aerospace Systems, Electronic Systems, Information Systems und Technical Services. Das Unternehmen ist an vielen hochrangigen Verteidigungs- und Regierungsprogrammen in den USA und im Ausland beteiligt.

Offizielle Webseite: www.northropgrumman.com