OBERBANK AG INHABER-AKTIEN O.N.

Unternehmensprofil

Die Oberbank AG ist mit mehr als 170 Bankfilialen in Niederosterreich, Wien, Bayern, Tschechien, Ungarn und der Slowakei aktiv. Die Leistungen entsprechen denen einer Großbank. Mit den Schwesterbanken Bank für Tirol und Vorarlberg AG (BTV) und BKS Bank AG (früher Bank für Kärnten und Steiermark AG), die beide nach der Equity-Methode in den Konzernabschluss einbezogen werden, bildet die Oberbank die 3-Banken-Gruppe. Mit Wüstenrot und Generali bestehen Kooperationen auf dem Gebiet der Allfinanz. Zur dauernden Kooperationsfestigung ist Wüstenrot auch Aktionär. Neben dem Firmenkundengeschäft ist die Bank im Privatkundengeschäft und dem Bereich Financial Markets aktiv. Insgesamt gehören zum Oberbankkonzern 30 inländische und 17 ausländische Tochtergesellschaften. At Equity wird zudem der österreichische Stahlkonzern voestalpine konsolidiert.

Offizielle Webseite: www.oberbank.at