O'Reilly Auto Parts

Unternehmensprofil

Die O'Reilly Automotive Inc. und ihre Tochtergesellschaften bilden eine Gruppe, die sich zu den größten Facheinzelhändlern für Autoersatzteile in den USA zählt. Heute betreibt die Gruppe mehr als 5.500 Geschäfte in nahezu allen US-Bundesstaaten sowie rund zwei Dutzend in Mexiko. Die Geschäfte bedienen die Kunden mit einem umfangreichen Produkt- und Dienstleistungsangebot rund um Pkw und Lkw.

Offizielle Webseite: www.oreillyauto.com