Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Pandora A/S

%
H T
WKN A1C6JV
ISIN DK0060252690
Börse -
Stand -
Pandora A/S Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Pandora A/S

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Pandora A/S

    Kennzahlen (in DKK)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 34,50 33,06 32,55 31,68 28,14
    Nettogewinn (Mrd) 3,33 4,69 5,24 5,23 4,74
    Gewinn/Aktie 41,50 62,31 68,10 64,80 55,50
    Dividende/Aktie 17,21 20,48 22,00 20,00 18,00
    Rendite (%) 2,13 2,52 3,11 1,52 1,93
    KGV 19,44 13,07 10,39 20,32 16,81
    KUV 1,79 1,85 1,72 3,29 2,73

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    PANDORA ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Schmuck und verfügt hier über eine globale Präsenz in mehr als 100 Ländern. PANDORA betreibt ein vertikal integriertes Geschäftsmodell, das alle Ebenen von der Entwicklung und Produktion bis hin zum globalen Marketing und den Direktvertrieb in den relevanten Märkten umfasst. Der Konzern ist mit 14 Niederlassungen auf der ganzen Welt präsent. Von den insgesamt rund 20.000 Mitarbeitern wird gut die Hälfte in Gemopolis, Thailand, beschäftigt, wo der Schmuck hergestellt wird. Das Unternehmen begann im Jahre 1982 als ein kleiner Juwelier in bescheidener Umgebung von Kopenhagen.

    Offizielle Webseite: https://www.pandoragroup.com

    Aktionärsverteilung