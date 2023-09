PANDORA A/S

Unternehmensprofil

PANDORA ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Schmuck und verfügt hier über eine globale Präsenz in mehr als 100 Ländern. PANDORA betreibt ein vertikal integriertes Geschäftsmodell, das alle Ebenen von der Entwicklung und Produktion bis hin zum globalen Marketing und den Direktvertrieb in den relevanten Märkten umfasst. Der Konzern ist mit 14 Niederlassungen auf der ganzen Welt präsent. Von den insgesamt rund 20.000 Mitarbeitern wird gut die Hälfte in Gemopolis, Thailand, beschäftigt, wo der Schmuck hergestellt wird. Das Unternehmen begann im Jahre 1982 als ein kleiner Juwelier in bescheidener Umgebung von Kopenhagen.

Offizielle Webseite: www.pandoragroup.com