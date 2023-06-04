Partners Group Holding AG
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WKN A0JJY6
ISIN CH0024608827
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu Partners Group Holding AG
dpa-AFX News zu Partners Group Holding AG
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EQS-Adhoc: Partners Group verzeichnete im Jahr 2022 Kapitalzusagen in der erwarteten Bandbreite und antizipiert eine Kundennachfrage in Höhe von 17 bis 22 Mrd. USD für das Jahr 2023 (deutsch)
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DGAP-Adhoc: Partners Group verzeichnete im ersten Halbjahr ein durch starke Kundennachfrage getriebenes Wachstum der Management Fees; Performance Fees tiefer, bewegen sich aber im Rahmen der Erwartung (deutsch)
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DGAP-Adhoc: Partners Group verzeichnete im ersten Halbjahr robustes Wachstum des verwalteten Vermögens und wies einen starken operativen Leistungsausweis der Portfolioanlagen aus (deutsch)
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DGAP-Adhoc: Partners Group meldet starke Ergebnisse für das Jahr 2021, angetrieben durch aussergewöhnlich hohe Performance Fees und anhaltendes Wachstum des verwalteten Vermögens (deutsch)
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DGAP-News: Partners Group kündigt Änderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats an (deutsch)
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DGAP-News: Partners Group kündigt Änderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats an (deutsch)
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DGAP-News: Partners Group erhält insgesamt 8.5 Mrd. USD für drittes direktes Infrastrukturprogramm (deutsch)
Kennzahlen (in CHF)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|2,61
|2,38
|2,46
|2,02
|1,94
|Nettogewinn (Mrd)
|1,25
|1,13
|1,26
|1,13
|1,00
|Gewinn/Aktie
|48,12
|43,50
|48,63
|43,40
|38,70
|Dividende/Aktie
|47,26
|45,68
|46,00
|42,00
|39,00
|Rendite (%)
|7,03
|6,80
|4,68
|3,41
|3,22
|KGV
|14,16
|15,50
|20,20
|28,34
|31,34
|KUV
|6,77
|7,40
|10,42
|15,91
|16,21
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Partners Group Holding AG ist als Finanzdienstleister auf Privatmarktanlagen in den Bereichen Private Equity, Private Dept, Private Real Estate und Private Infrastructure konzentriert. Mit dieser Ausrichtung bietet die Gesellschaft internationalen institutionellen Investoren maßgeschneiderte Portfolios an. Neben der Schweiz unterhält die Partners Group Niederlassungen in San Francisco, New York, Sao Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, München, Dubai, Singapur, Peking, Seoul, Tokio und Sydney. Zum Jahresende 2022 verwaltete die Gesellschaft ein Vermögen von rund 135 Mrd. Euro.
Offizielle Webseite: https://www.partnersgroup.net