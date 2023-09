Unternehmensprofil

Die Partners Group Holding AG ist als Finanzdienstleister auf Privatmarktanlagen in den Bereichen Private Equity, Private Dept, Private Real Estate und Private Infrastructure konzentriert. Mit dieser Ausrichtung bietet die Gesellschaft internationalen institutionellen Investoren maßgeschneiderte Portfolios an. Neben der Schweiz unterhält die Partners Group Niederlassungen in San Francisco, New York, Sao Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, München, Dubai, Singapur, Peking, Seoul, Tokio und Sydney. Zum Jahresende 2017 verwaltete die Gesellschaft ein Vermögen von rund 62 Mrd. Euro.

Offizielle Webseite: www.partnersgroup.net