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Partners Group Holding AG

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WKN A0JJY6
ISIN CH0024608827
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in CHF)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 2,61 2,38 2,46 2,02 1,94
    Nettogewinn (Mrd) 1,25 1,13 1,26 1,13 1,00
    Gewinn/Aktie 48,12 43,50 48,63 43,40 38,70
    Dividende/Aktie 47,26 45,68 46,00 42,00 39,00
    Rendite (%) 7,03 6,80 4,68 3,41 3,22
    KGV 14,16 15,50 20,20 28,34 31,34
    KUV 6,77 7,40 10,42 15,91 16,21

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Partners Group Holding AG ist als Finanzdienstleister auf Privatmarktanlagen in den Bereichen Private Equity, Private Dept, Private Real Estate und Private Infrastructure konzentriert. Mit dieser Ausrichtung bietet die Gesellschaft internationalen institutionellen Investoren maßgeschneiderte Portfolios an. Neben der Schweiz unterhält die Partners Group Niederlassungen in San Francisco, New York, Sao Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, München, Dubai, Singapur, Peking, Seoul, Tokio und Sydney. Zum Jahresende 2022 verwaltete die Gesellschaft ein Vermögen von rund 135 Mrd. Euro.

    Offizielle Webseite: https://www.partnersgroup.net

    Aktionärsverteilung