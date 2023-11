Unternehmensprofil

PetroChina Company Limited beschreibt sich selbst als größten Öl- und Gasproduzenten und Händler, der eine dominierende Rolle in der Öl- und Gasindustrie Chinas spielt. PetroChina hat sich dem Ziel verschrieben, sich zu einem internationalen Energieunternehmen mit starker Wettbewerbsfähigkeit und einem der weltweit wichtigsten Hersteller und Händler von Erdöl und petrochemische Produkten zu entwickeln. Seit Gründung im Jahr 1999 engagiert sich PetroChina in einer breiten Palette von Aktivitäten rundum Erdöl und Erdgas, einschließlich Förderung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Erdöl und Erdgas sowie Raffination, Transport, Lagerung und Vermarktung von Erdöl und Ölprodukten. Darüber hinaus ist es in der Produktion und Vermarktung von primären petrochemische Produkten, derivative und anderen Chemikalien tätig. Transport von Erdgas, Rohöl und raffiniertem Öl und die Vermarktung von Erdgas zählen ebenfalls zu den Hauptgeschäftszweigen von PetroChina.

Offizielle Webseite: www.petrochina.com.cn