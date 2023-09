Unternehmensprofil

Philip Morris CR a.s. ist die tschechische Tochter der Schweizer Philip Morris International Management SA. Diese wiederum ist eine Tochter des US-amerikanischen Philip Morris-Konzerns. Die Philip Morris-Gruppe zählt zu den weltweit größten Herstellern von Tabakprodukten. Zum Produktportfolio gehören global rege nachgefragte Marken wie u.a. Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield und Lark. Philip Morris CR bietet zusätzlich die lokalen Marken Petra und Sparta an und verkauft seine Produkte in mehr als 52 Märkte weltweit. Über eine Kooperation der Mutter Philip Morris International vertreibt Philip Morris CR in Tschechien auch die chinesische Marke RGD. In der Tschechischen Republik ist Philip Morris der größte Produzent und Händler von Tabakprodukten und bedient auch den slowakischen Markt. Mit 99% ist Philip Morris CR an der slowakischen Philip Morris Slovakia s.r.o. beteiligt.

Offizielle Webseite: www.philipmorris.cz