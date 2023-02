Mit diesen fünf Aktien können sie investieren wie die Profis. Diese fünf unterbewerteten Basiskonsum- und Einzelhandelsaktien halten Hedgefonds besonders oft.

In schweren Zeiten sind es vor allem Aktien aus dem Bereich Einzelhandel und Basiskonsumgüter, welche Anleger ohne viel Schwankungen und teilweise sogar noch mit einem Gewinn oder einer Dividende durch die Krise bringen.

Dies ist aber nicht nur Privatanlegern bekannt, sondern auch große institutionelle Investoren und ihre Hedgefonds setzen auf diese unterbewerteten Aktien. Laut einer Auswertung der Datenbank von Monkey Insider, welche die Holdings von über 900 dieser Fonds umfasst, sind das die Plätze fünf bis eins der meist gehaltenen Basiskonsumgüteraktien:

Platz 5: Kroger (49 Hedgefonds halten diese Aktie)

Auf Platz fünf findet sich dabei die Aktie von Kroger. Das Einzelhandelsunternehmen betreibt vor allem sogenannte “multi-department stores” mit Lebensmitteln, Apotheken, Waffen usw., welche zu sehr günstigen Preisen angeboten werden.

Platz 4: Lowes (61 Hedgefonds halten diese Aktie)

Mit deutlichem Abstand auf Platz vier findet sich die günstige Baumarktkette Lowes. Bekanntester investierter Fondsmanager ist Bill Ackman, welcher mehr als 20 Prozent seines Portfolios in diese Aktie investiert hat.

Platz 3: Phillip Morris (63 Hedgefonds halten diese Aktie)

Auch wenn viele Investoren das Rauchen für einen toten Markt halten, so sieht man in Portfolios von SmartMoney immer öfter Tabakunternehmen. Grund könnte hier die Dividende, die niedrige Bewertung, das Wachstum in den Emerging Markets und die voranschreitende Transformation der Konzerne sein. Auch Philip Morris ist dabei.

Platz 2: General Motors (74 Hedgefonds halten diese Aktie)

Auf Platz zwei findet sich der amerikanische Autobauer General Motors. Dieser bietet nicht nur günstige Marken, welche im Rahmen einer Rezession für viele Haushalte attraktiv sind, sondern ist auch sehr weit vorn beim Umbau zur E-Mobilität. Dazu kommt die wirklich günstige Bewertung, welche man auch von den traditionellen Autobauern in Deutschland kennt.

Platz 1: Home Depot (89 Hedgefonds halten diese Aktie)

Doch überraschenderweise auf Platz eins findet sich die größte Baumarktkette der USA, nämlich Home Depot. Vor allem der schwache Immobilienmarkt scheint der Aktie eher zu helfen als zu schaden, da Menschen aktuell lieber Renovieren statt neu zu kaufen oder zu bauen. Mit KGV 19 ist die Aktie allerdings schon nicht mehr wirklich billig.

