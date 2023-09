Unternehmensprofil

Phillips 66 wurde in Delaware am 10. November 2011 eingetragen, im Zusammenhang mit und im Vorgriff auf eine Restrukturierung und Neuausrichtung der ConocoPhillips. Diese Neuausrichtung resultierte in vier operativen Segmenten. "Midstream" sammelt, verarbeitet, transportiert und vermarktet Erdgas. Des Weiteren transportiert, fraktioniert und vermarktet dieses Segment Natural Gas Liquids (NGL). Darüber hinaus transportiert es Rohöl und andere Rohstoffen zu den Raffinerien des Unternehmens und anderen Orten und liefert raffinierte und Spezialprodukte für den Markt. "Chemicals" produziert und vermarktet Petrochemikalien und Kunststoffe auf einer weltweiten Basis. "Refining" kauft, verkauft und verfeinert Rohöl und andere Rohstoffe in 15 Raffinerien, vor allem in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien. Das Segment "Marketing and Specialties" erwirbt und vertreibt raffinierte Produkte für den Wiederverkauf, vor allem in den Vereinigten Staaten und Europa.

Offizielle Webseite: www.phillips66.com