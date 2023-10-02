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Phillips 66

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WKN A1JWQU
ISIN US7185461040
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 142,77 154,78 - 145,50 149,89
    Nettogewinn (Mrd) 7,15 8,43 - 2,18 6,50
    Gewinn/Aktie 20,70 22,57 - 5,01 15,56
    Dividende/Aktie 5,26 5,05 - 4,50 4,20
    Rendite (%) 2,49 2,38 3,68 3,95 3,15
    KGV 11,15 10,07 11,93 22,74 8,56
    KUV 0,56 0,55 0,39 0,32 0,38

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Phillips 66 wurde in Delaware am 10. November 2011 eingetragen, im Zusammenhang mit und im Vorgriff auf eine Restrukturierung und Neuausrichtung der ConocoPhillips. Diese Neuausrichtung resultierte in vier operativen Segmenten. "Midstream" sammelt, verarbeitet, transportiert und vermarktet Erdgas. Des Weiteren transportiert, fraktioniert und vermarktet dieses Segment Natural Gas Liquids (NGL). Darüber hinaus transportiert es Rohöl und andere Rohstoffen zu den Raffinerien des Unternehmens und anderen Orten und liefert raffinierte und Spezialprodukte für den Markt. "Chemicals" produziert und vermarktet Petrochemikalien und Kunststoffe auf einer weltweiten Basis. "Refining" kauft, verkauft und verfeinert Rohöl und andere Rohstoffe in 15 Raffinerien, vor allem in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien. Das Segment "Marketing and Specialties" erwirbt und vertreibt raffinierte Produkte für den Wiederverkauf, vor allem in den Vereinigten Staaten und Europa.

    Offizielle Webseite: https://www.phillips66.com

    Aktionärsverteilung