PNC Financial Services Group Inc
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WKN 867679
ISIN US6934751057
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu PNC Financial Services Group Inc
dpa-AFX News zu PNC Financial Services Group Inc
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|27,69
|26,31
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mrd)
|8,38
|7,78
|7,00
|5,95
|5,65
|Gewinn/Aktie
|21,52
|18,90
|16,60
|13,76
|12,80
|Dividende/Aktie
|7,97
|7,31
|6,60
|6,30
|6,10
|Rendite (%)
|3,19
|2,93
|3,16
|3,27
|3,94
|KGV
|11,68
|12,96
|12,57
|14,02
|12,10
|KUV
|3,54
|3,83
|3,54
|3,55
|2,87
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
The PNC Financial Services Group, Inc. ist eines der größten diversifizierten Finanzdienstleistungsunternehmen in den USA. Das Bankgeschäft ist Privat- und Firmen- sowie institutionelle Kunden ausgerichtet. Das Asset Management und Hypothekendarlehen runden das Angebot ab. Wesentliche regionale Zielmärkte sind Pennsylvania, Ohio, New Jersey, Michigan, Illinois, Maryland, Indiana, North Carolina, Florida, Kentucky, Washington, D.C., Delaware, Alabama, Virginia, Missouri, Georgia, Wisconsin und South Carolina. Bestimmte Produkte und Dienstleistungen werden auch international angeboten.
Offizielle Webseite: https://www.pnc.com