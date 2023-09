Unternehmensprofil

The PNC Financial Services Group, Inc. ist eines der größten diversifizierten Finanzdienstleistungsunternehmen in den USA. Das Bankgeschäft ist Privat- und Firmen- sowie institutionelle Kunden ausgerichtet. Das Asset Management und Hypothekendarlehen runden das Angebot ab. Wesentliche regionale Zielmärkte sind Pennsylvania, Ohio, New Jersey, Michigan, Illinois, Maryland, Indiana, North Carolina, Florida, Kentucky, Washington, D.C., Delaware, Alabama, Virginia, Missouri, Georgia, Wisconsin und South Carolina. Bestimmte Produkte und Dienstleistungen werden auch international angeboten.

Offizielle Webseite: www.pnc.com