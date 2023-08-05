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PNC Financial Services Group Inc

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WKN 867679
ISIN US6934751057
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 27,69 26,31 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 8,38 7,78 7,00 5,95 5,65
    Gewinn/Aktie 21,52 18,90 16,60 13,76 12,80
    Dividende/Aktie 7,97 7,31 6,60 6,30 6,10
    Rendite (%) 3,19 2,93 3,16 3,27 3,94
    KGV 11,68 12,96 12,57 14,02 12,10
    KUV 3,54 3,83 3,54 3,55 2,87

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    The PNC Financial Services Group, Inc. ist eines der größten diversifizierten Finanzdienstleistungsunternehmen in den USA. Das Bankgeschäft ist Privat- und Firmen- sowie institutionelle Kunden ausgerichtet. Das Asset Management und Hypothekendarlehen runden das Angebot ab. Wesentliche regionale Zielmärkte sind Pennsylvania, Ohio, New Jersey, Michigan, Illinois, Maryland, Indiana, North Carolina, Florida, Kentucky, Washington, D.C., Delaware, Alabama, Virginia, Missouri, Georgia, Wisconsin und South Carolina. Bestimmte Produkte und Dienstleistungen werden auch international angeboten.

    Offizielle Webseite: https://www.pnc.com

    Aktionärsverteilung