Unternehmensprofil

Die Prudential Financial, Inc. ist einer der weltweit größten Finanzdienstleister mit Präsenz in den USA, Asien, Europa und Lateinamerika. Über seine Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen bietet der Konzern eine breite Palette von Finanzprodukten und -dienstleistungen an, darunter Lebensversicherungen, vorsorgebezogene Services, Investmentfonds und das Investment-Management. Die Produkte und Dienstleistungen werden privaten und institutionellen Kunden durch eigene und fremde Vertriebsnetzwerke angeboten. Prudential Financial unterteilt die Aktivitäten in die Geschäftsbereiche PGIM (das globale Investment-Management-Geschäft), USA mit den Sektoren U.S. Workplace Solutions, U.S. Individual Solutions und Assurance IQ, International einschließlich des Sektors Closed Block sowie Corporate und Sonstiges.

Offizielle Webseite: www.prudential.com