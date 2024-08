PSP Swiss Prop.

Unternehmensprofil

Die PSP Swiss Property AG ist eine der führenden Immobiliengruppen der Schweiz. Das Liegenschaftsportfolio der Gesellschaft umfasst vor allem Büro- und Geschäftshäuser an erstklassigen Lagen in den wichtigsten Wirtschaftszentren des Landes, also in den Regionen Zürich, Genf, Basel, Bern und Lausanne. Per Ende 2020 belief sich der Wert des Immobilienportfolios auf rund 8.6 Mrd. CHF. Strategiekonforme Liegenschaften werden mit einer langfristigen Perspektive bewirtschaftet und unterhalten. Objekte, die nicht ins Kernportfolio passen, werden kurz- bis mittelfristig verkauft. Das operative Geschäft ist eingeteilt in die drei Segmente Immobilienanlagen, Immobilienbewirtschaftung und Holding.

Offizielle Webseite: www.psp.info