Quintiles Transnational Corp.

Unternehmensprofil

Die IQVIA HOLDINGS INC. (vormals QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS INC.) ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Analysen, Technologielösungen und klinischen Forschungsdienstleistungen für die Life-Science-Branche. Dadurch schafft das Unternehmen intelligente Verbindungen über alle Aspekte des Gesundheitswesens. Das Hauptprodukt wird unter der Marke IQVIA Connected Intelligence vertrieben. Es liefert den Angaben zufolge schnell und flexibel leistungsstarke Erkenntnisse und ermöglicht es den Kunden, die klinische Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer medizinischer Behandlungen zu beschleunigen.

Offizielle Webseite: https://www.iqvia.com