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Quintiles Transnational Corp.

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WKN A2JSPM
ISIN US46266C1053
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 18,47 17,41 16,31 15,41 14,98
    Nettogewinn (Mrd) 2,39 2,18 1,36 1,37 1,36
    Gewinn/Aktie 9,70 7,78 7,91 7,57 7,39
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 16,29 18,14 28,50 25,96 31,31
    KUV 2,10 2,27 2,51 2,32 2,80

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die IQVIA HOLDINGS INC. (vormals QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS INC.) ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Analysen, Technologielösungen und klinischen Forschungsdienstleistungen für die Life-Science-Branche. Dadurch schafft das Unternehmen intelligente Verbindungen über alle Aspekte des Gesundheitswesens. Das Hauptprodukt wird unter der Marke IQVIA Connected Intelligence vertrieben. Es liefert den Angaben zufolge schnell und flexibel leistungsstarke Erkenntnisse und ermöglicht es den Kunden, die klinische Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer medizinischer Behandlungen zu beschleunigen.

    Offizielle Webseite: https://www.iqvia.com

    Aktionärsverteilung