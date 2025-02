Unternehmensprofil

Raymond James Financial Inc. ist ein kundenzentrierter Berater, Vermögensverwalter und Finanzdienstleister, der Privatkunden und Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Übersee bei Finanzplanung und Anlageentscheidungen umfassend unterstützt. Das operative Geschäft umfasst fünf Segmente. Im Segment 'Privatkunden' erbringen über7.300 Finanzberater in mehr als 3.000 Geschäftsstellen Dienstleistungen in den Bereichen Finanzplanung, Anlageberatung und Wertpapierabwicklung. Das Segment 'Kapitalmärkte' betreut Unternehmen, institutionelle Non-Profit- und Kommunalkunden in Nordamerika und Europa. Das Segment 'Vermögensverwaltung' bietet Anlageberatung und Vermögensverwaltung für private und institutionelle Anleger und sponsert eine Reihe von Publikumsfonds. Das Segment 'Raymond James Bank' bietet eine umfassende Palette von Privat- und Firmenkundendienstleistungen, das Segment 'Sonstige' umfasst die Private-Equity-Aktivitäten des Unternehmens sowie bestimmte Gemeinkosten.

Offizielle Webseite: www.raymondjames.com