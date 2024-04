Unternehmensprofil

Die Raytheon Technologies Corp. (früher United Technologies Corp.) ist ein Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungskonzern, der Systeme und Dienstleistungen für kommerzielle, militärische und staatliche Kunden weltweit anbietet. Das operative Geschäft gliedert sich in die Segmente Collins Aerospace Systems, Pratt & Whitney, Raytheon Intelligence & Space sowie Raytheon Missiles & Defense. Das Unternehmen ist 2020 durch Fusion der Raytheon Company mit der United Technologies Corp. (UTC) entstanden. In diesem Zusammenhang waren die damaligen UTC-Töchter Carrier Global Corp. und Otis Worldwide Corp. als eigenständige börsennotierte Gesellschaften ausgegliedert worden. Die Wurzeln des Konzerns reichen in das Jahr 1853 zurück.

Offizielle Webseite: www.utc.com