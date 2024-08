iShares hat im Februar 2024 den iShares Global Aerospace & Defence ETF aufgelegt. Wir sagen, worin der neue Rüstungs-ETF investiert und was ihn vom VanEck Defense ETF und vom HANetf Future of Defence ETF unterscheidet.



Aerospace & Defense Index mit 55 Aktien

Der VanEck Defense ETF (WKN: A3D9M1) und der HANetf Future of Defence ETF (WKN: A3EB9T) bekommen Konkurrenz. Denn am 1. Februar 2024 hat die BlackRock-Tochter iShares den iShares Global Aerospace & Defence ETF (WKN: A3E1JS) aufgelegt.



Mit dem neuen iShares-ETF können in 55 Aktien aus der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigung investieren. Dazu folgt der iShares-ETF dem S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR Index – oder hier im folgenden kurz: S&P Aerospace & Defense Index.



Am stärksten gewichtet der neue iShares-ETF die Aktien von RTX (13,1 % Anteil) und Lookheed Martin (9,9 %) sowie von Boeing (8,3 %) und Airbus (7,6 %).



Zu den weiteren ETF-Titeln gehören Safran (6,1 %), Northrop Grumman (5,8 %), TransDigm Group (5,8 %), General Dynamics (5,6 %), Rolls-Royce Holdings (4,2 %) und BAE Systems (4,2 %).



Zu den deutschen ETF-Werten gehören Rheinmetall (1,9 %), MTU Aero Engines (1,3 %) und Hensoldt (0,2 %).



Industrie pur oder Industrie plus Tech

Der neu iShares-ETF investiert vor allem in rüstungsnahe Industriewerte. Damit unterscheidet er sich vom VanEck Defense ETF und vom HANetf Future of Defence ETF, die zudem auch in rüstungsnahe Technologiewerte wie Palantir Technologies investieren.



Besser als der breite Markt

Der neue iShares-ETF ist zwar noch kein Jahr alt. Anleger können anhand vom S&P Aerospace & Defense Index aber nachprüfen, wie gut er in den vergangenen Jahren abgeschnitten hätte.



Demnach hätte der S&P Aerospace & Defense Index in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt um 12,1 Prozent pro Jahr zugelegt. Diese Daten gibt S&P in US-Dollar an. Stichtag dafür war der 31.07.2024. Die Dividenden wurden bei dieser Berechnung wieder angelegt.



Damit lag der S&P Aerospace & Defense Index vor dem weltweiten S&P Developed Broad Market Index, der alle Sektoren umfasst.



ETF-Eckdaten

Der neue iShares-ETF thesauriert die Dividenden und seine laufenden Kosten liegen pro Jahr bei 0,35 Prozent.



Der erwartete KGV der 55 ETF-Titel lag am 31.07.2024 im Schnitt bei 28,1. Die Dividendenrendite betrug 1,2 Prozent.



Einschätzung

Der neu lancierte iShares-ETF orientiert sich an vergleichbaren Branchen-ETFs, die in den USA angeboten werden und ist eine gute Ergänzung zu den Verteidigungs-ETFs von VanEck und HANetf.



