Red Electrica

Unternehmensprofil

Red Eléctrica de España SA ist ein Stromanbieter, der sich ausschließlich auf das Übertragungsnetzwerk und den Betrieb von Stromsystemen konzentriert hat. Der spanische Konzern hat dabei die Einheit von Stromerzeugung, -verteilung und -übertragung aufgebrochen und zur Deregulierung im spanischen Stromsektor beigetragen. Durch rechtliche Regelungen entstand 1997 der Großhandel mit Strom, was die Existenz eines funktionierenden Übertragungssystems bedingte. Red Eléctrica, als Besitzer des größten Teils des spanischen Hochspannungsnetzes, stellt ein solches zur Verfügung. Als Netzbetreiber ist der Konzern mit der Instandhaltung und der Weiterentwicklung der Übertragungsanlagen befasst und koordiniert zudem Stromproduktion und -verbrauch. Neben dem Stromgeschäft engagiert sich Red Eléctrica in den Bereichen Beratungsdienste im Strombereich sowie durch Investitionen im Ausland.

Offizielle Webseite: https://www.ree.es