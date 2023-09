Unternehmensprofil

Die Regency Centers Corp. ist ein börsennotierter REIT und als solcher ganz oder teilweise an mehr als 400 Einzelhandelsimmobilien beteiligt, die überwiegend von marktführenden Lebensmittelgeschäften genutzt werden. Die Immobilien befinden sich hauptsächlich in wohlhabenden Gewerbegebieten der Vereinigten Staaten und verfügen über eine Bruttomietfläche von über 50 Millionen Quadratfuß. Alle Betriebs-, Investitions- und Finanzierungsaktivitäten werden über die Operating Partnership, die hundertprozentigen Tochtergesellschaften und Co-Investment-Partnerschaften abgewickelt. Am 1. März 2017 hatte sich Regency mit Equity One Inc. zusammengeschlossen. Im Rahmen dieser Fusion hatte Regency 121 Immobilien mit einer Bruttomietfläche von 16,0 Millionen Quadratfuß erworben, darunter acht Immobilien, die über Co-Investitionspartnerschaften gehalten werden.

Offizielle Webseite: www.regencycenters.com