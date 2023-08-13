Regions Financial Corp
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H T
WKN A0B6XA
ISIN US7591EP1005
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Regions Financial Corp
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|8,22
|7,84
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mrd)
|2,34
|2,27
|2,16
|1,89
|2,07
|Gewinn/Aktie
|2,85
|2,61
|2,31
|1,94
|2,11
|Dividende/Aktie
|1,21
|1,13
|1,03
|0,98
|0,88
|Rendite (%)
|3,91
|3,65
|3,80
|4,17
|4,54
|KGV
|10,88
|11,77
|11,73
|12,12
|9,18
|KUV
|3,10
|3,41
|3,21
|3,02
|2,36
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Regions Financial Corporation ist einer der größten nationalen Finanzdienstleister der USA. Neben einem umfangreichen Angebot an Bankgeschäften bietet Regions auch Treuhand- und Wertpapiergeschäfte, Hypotheken und Versicherungen an und bedient sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen. Einige Services werden dabei auch von der Tochter Morgan Keegan & Company Inc. angeboten und das Kundengeschäft wird in 1900 lokalen Bankhäusern (Regions Bank) abgewickelt. Das Unternehmen ist in 16 US-Bundesstaaten im Süden, mittleren Westen und Texas vertreten und wurde 1971 als First Alabama Bancshares Inc. gegründet.
Offizielle Webseite: https://www.regions.com