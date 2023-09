Regions Financial Corp

Unternehmensprofil

Regions Financial Corporation ist einer der größten nationalen Finanzdienstleister der USA. Neben einem umfangreichen Angebot an Bankgeschäften bietet Regions auch Treuhand- und Wertpapiergeschäfte, Hypotheken und Versicherungen an und bedient sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen. Einige Services werden dabei auch von der Tochter Morgan Keegan & Company Inc. angeboten und das Kundengeschäft wird in 1900 lokalen Bankhäusern (Regions Bank) abgewickelt. Das Unternehmen ist in 16 US-Bundesstaaten im Süden, mittleren Westen und Texas vertreten und wurde 1971 als First Alabama Bancshares Inc. gegründet.

Offizielle Webseite: www.regions.com