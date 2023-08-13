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Regions Financial Corp

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WKN A0B6XA
ISIN US7591EP1005
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 8,22 7,84 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 2,34 2,27 2,16 1,89 2,07
    Gewinn/Aktie 2,85 2,61 2,31 1,94 2,11
    Dividende/Aktie 1,21 1,13 1,03 0,98 0,88
    Rendite (%) 3,91 3,65 3,80 4,17 4,54
    KGV 10,88 11,77 11,73 12,12 9,18
    KUV 3,10 3,41 3,21 3,02 2,36

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Regions Financial Corporation ist einer der größten nationalen Finanzdienstleister der USA. Neben einem umfangreichen Angebot an Bankgeschäften bietet Regions auch Treuhand- und Wertpapiergeschäfte, Hypotheken und Versicherungen an und bedient sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen. Einige Services werden dabei auch von der Tochter Morgan Keegan & Company Inc. angeboten und das Kundengeschäft wird in 1900 lokalen Bankhäusern (Regions Bank) abgewickelt. Das Unternehmen ist in 16 US-Bundesstaaten im Süden, mittleren Westen und Texas vertreten und wurde 1971 als First Alabama Bancshares Inc. gegründet.

    Offizielle Webseite: https://www.regions.com

    Aktionärsverteilung